Goiânia vence no Olímpico e encara time da Bahia na 2ª fase

O Goiânia venceu o Real Noroeste/ES, neste sábado (28), e terminou a fase de grupos da Série D na 2ª posição do Grupo 5 - a Aparecidense concluiu a 1ª fase na liderança, após goleada de 6 a 2. O único gol do triunfo do time alvinegro foi marcado pelo meia Alisson Taddei, já nos apagar das luzes, aos 44 minutos do 2º tempo. Com 28 pontos e na 2ª colocação, o Goiânia vai encarar o Atlético-BA na próxima fase da Série D....