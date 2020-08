Esporte Goiânia vence Luziânia em preparação para Série D Galo vence duelo com gols de Júnior Batata e Cristiano

Em preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Goiânia venceu o Luziânia, por 2 a 0, nesta sexta-feira (7), no Estádio Serra do Lago, em Luziânia. Os gols da vitória alvinegra foram marcados pelo atacante Júnior Batata e pelo zagueiro Cristiano. Este foi o terceiro jogo amistoso de preparação do Goiânia desde o reinício dos treinos. O Galo foi ...