Esporte Goiânia vence de virada e garante classificação na Série D Em jogo de cinco gols, Galo sofre susto e supera adversidade para chegar às oitavas de final da 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro

O Goiânia soube reagir para vencer o Atlético de Alagoinhas (BA), por 3 a 2, na tarde deste sábado (12) e se classificou para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Após empatar fora de casa, o Galo confirmou sua vaga entre os 16 melhores da 4ª Divisão ao virar sobre o adversário baiano no Estádio Olímpico. A Série D começou com 68 clubes partic...