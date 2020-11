Esporte Goiânia vence a Aparecidense e entra na briga pela liderança Galo faz 2 a 1 no Camaleão, e dupla aguarda a conclusão da rodada para confirmar classificação antecipada

Depois de um primeiro tempo apagado, Goiânia e Aparecidense voltaram para a etapa final do duelo goiano na 12ª rodada do Grupo 5 da Série D mais criativos e fizeram jus aos bons momentos que vivem com partida movimentada. No fim, o Galo celebrou a vitória, por 2 a 1, e colou no Camaleão na disputa pela liderança da competição nacional. O placar foi aberto por Bruno B...