Esporte Goiânia vai receber corrida de duplas da Stock Car em 2020 Categoria anunciou volta da corrida de duplas para a próxima temporada e que ela será na capital goiana. Calendário para o próximo ano prevê 12 etapas

A corrida de duplas voltará ao calendário da Stock Car em 2020 e será em Goiânia, na abertura da temporada, no dia 29 de março. O calendário e alguns detalhes da próxima temporada da categoria foram divulgados nesta sexta-feira (29). Na corrida de duplas, pilotos das principais categorias formam parcerias com os competidores oficiais para disputar a corrida. No ano...