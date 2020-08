Esporte Goiânia vai apresentar novo escudo no sábado (15) Diretoria alvinegra quer modernizar símbolo do tradicional clube goianiense

O Goiânia apresentará, neste sábado (15), o mais novo escudo do clube. Será mais uma inovação, na visão do presidente do Galo, Alexandre Godoi, mas sem fugir ao passado e às tradições do clube. O lançamento deve ser a partir das 10 horas, com vídeos que serão apresentados nas redes sociais do clube - Twiiter, Instagram. Segundo o dirigente, a nova peça terá o "for...