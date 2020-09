Esporte Goiânia terá sete ausências na estreia da Série D Além dos três jogadores que testaram positivo para Covid-19 nos exames feitos na terça-feira (15), outros três atletas e o treinador Finazzi serão desfalques por terem tido contato com o vírus

A lista de desfalques do Goiânia aumentou de três para sete, de quinta-feira (17) para o início da manhã desta sexta-feira (18). O treinador Finazzi e mais três jogadores não foram liberados pela CBF para viajar para o Espírito Santo, por já terem tido contato com o vírus. Segundo o clube alvinegro, os profissionais não estão com o novo coronavírus (Sars-CoV-2) ativo. ...