Esporte Goiânia terá jogos de futebol com público como eventos-testes em setembro A ideia é fazer três partidas, uma de cada clube goiano que disputa as duas principais divisões do Brasileiro

Goiânia fará jogos de futebol com público como eventos-testes na primeira quinzena de setembro. Isso foi definido em uma reunião nesta quarta-feira (18). Ainda não há definição clara de quais partidas serão, mas a prefeitura de Goiânia quer fazer um jogo de cada equipe goiana que disputa as duas principais divisões do Campeonato Brasileiro, nem estádio. O próximo passo é...