Esporte Goiânia terá duas mudanças para o clássico com o Vila Nova Galo luta contra o rebaixamento no Goianão 2020, mas ainda tem chance de classificação e precisa de vitória no OBA

Em relação ao time que empatou sem gols com a Anapolina no retorno do Estadual, o Goiânia terá duas mudanças para encarar o Vila Nova, nesta quinta-feira (28), pela última rodada da 1ª fase do Goianão 2020. Miguel e Dedé serão as novidades na formação alvinegra, que encara o Tigre no OBA às 15h30. Miguel entra na vaga de Willian Saroa, que apresentou desconforto...