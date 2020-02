Esporte Goiânia tem três dúvidas para duelo contra o Goianésia Equipe alvinegra pode perder três atletas - Neto, Du Gaia e Miguel - para confronto decisivo na luta contra o rebaixamento

Lanterna do Campeonato Goiano, o Goiânia encara o Goianésia neste domingo (1º de março) e o técnico Finazzi tem três dúvidas para o duelo válido pela 8ª rodada do Estadual. Os atacantes Neto (reserva) e Du Gaia, além do meia Miguel, estão no departamento médico do clube e são dúvidas para a partida. Neto sofreu fratura em um dedo do pé direito (jogou três vezes ...