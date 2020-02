Esporte Goiânia tem duas dúvidas para o clássico contra o Vila Nova Miguel e Klauber não treinaram na semana. Duas ausências estão confirmadas: do volante Klauber (problema no tornozelo) e do lateral esquerdo Alex Lagamar (dores musculares)

O técnico Finazzi, que comanda na tarde desta quinta-feira (6) seu terceiro treino à frente do Goiânia, possui duas dúvidas para o clássico contra o Vila Nova. O mais grave é do meia Miguel. O camisa 8 do Galo sente dores no calcanhar, não treinou nesta semana e passará por exames, antes de ter sua participação no confronto confirmada ou descartada. A outra dúvida d...