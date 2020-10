Esporte Goiânia supera Vitória-ES e termina 1º turno dentro do G-4 Galo conta com um gol do lateral Danillo Ribeiro na reta final do 2º tempo para conquistar o resultado positivo

Com gol em cobrança de falta do lateral Danillo Ribeiro, o Goiânia derrotou o Vitória-ES, por 1 a 0, na tarde desta segunda-feira (19), no Estádio Olímpico. Com a vitória, o Galo termina a rodada na 4ª colocação, dentro da faixa de classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Goiânia iniciou a partida na lanterna do Grupo A5 com seis pontos...