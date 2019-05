Esporte Goiânia será sede do sul-americano sub-14 de basquete Torneio vai ocorrer entre os dias 1º e 7 de julho. Partidas serão disputadas no Ginásio Santo Agostinho

A Confederação Sul-Americana de Basquete (CSB) anunciou, na última quinta-feira (30), que Goiânia será sede do Sul-Americano sub-14 de basquete, que será disputado entre os dias 1º e 7 de julho. A Federação Goiana de Basquete publicou a informações nas redes sociais. O Sul-Americano sub-14 será disputado entre as seleções do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai, ...