Esporte Goiânia sedia Jogos Estudantis de Goiás, que terão 18 modalidades Competição começou na quarta-feira (6) e reúne estudantes das redes pública e particular do ensino no estado

Começou nesta quarta-feira (6) a disputa da primeira fase dos Jogos Estudantis de Goiás. O evento ocorre em dois locais em Goiânia, no Centro de Centro de Excelência do Esporte e no SESI Ferreira Pacheco. Neste primeiro momento, a competição reúne estudantes das redes pública e privada inscritos na categoria Infanto, que vai de 12 aos 14 anos. Cerca de 2 mil alunos são espera...