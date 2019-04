Esporte Goiânia sedia abertura do Goiás Superbike e Brasileiro de Motovelocidade Provas serão disputadas no Autódromo de Goiânia, no próximo final de semana, nos dia 6 e 7 de abril. Serão distribuídos ingressos gratuitos

No próximo fim de semana, dias 6 e 7 de abril, o Autódromo de Goiânia será sede da abertura do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e do Goiás Superbike. Para celebrar o início do calendário, serão distribuídos ingressos gratuitos entre os torcedores. Os interessados devem buscar as cortesias nas concessionárias parcerias. “Essa ação promocional é uma forma de...