Esporte Goiânia sedia última etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade Neste fim de semana, o Autódromo de Goiânia será palco das últimas provas do Goiás Super Bike. Ingressos custam R$10, nas arquibancadas, e R$30, nos boxes

As últimas etapas do Goiás Super Bike e do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade serão realizadas, neste domingo (15), no Autódromo de Goiânia. Segundo a organização do evento, o título, em todas as categorias, está em aberto. Jirios Semaan Abboud é o líder da categoria principal Super Bike Master. O mineiro tem 91 pontos na classificação geral e poderá somar ...