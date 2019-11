Esporte Goiânia se despede do Mundial sub-17 com festa brasileira por classificação Brasil bate a Itália, por 2 a 0, e avança à semifinal. Equipe francesa goleia a Espanha, 6 a 1, e será adversária brasileira no Bezerrão

Na despedida de Goiânia, a seleção brasileira garantiu, na noite desta segunda-feira (11), a última vaga à semifinal do Mundial sub-17. No jogo, o Brasil foi letal nas chances criadas e venceu a Itália por 2 a 0, no Estádio Olímpico. Agora, a seleção brasileira terá de enfrentar, na semifinal, a temível equipe da França, que vive grande fase nas categorias de base e profi...