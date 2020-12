Esporte Goiânia recebe Novorizontino e quer abrir vantagem Galo não perde há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, mas enfrenta equipe com a terceira melhor campanha na competição

Sem perder há 11 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Goiânia recebe o Novorizontino (SP) neste sábado (18), no Estádio Olímpico, no jogo de ida das oitavas de final da competição nacional. O Galo terá pela frente um adversário duro, mas conta com a partida em casa para levar vantagem para o jogo decisivo no interior de São Paulo. Após eliminar o Atlético-BA, o Goiâ...