Esporte Goiânia recebe etapa da IX Copa Brasil Central de Basquete Evento contará com quatro times sub-15 e sete sub-17, de Goiás, Minas Gerais e do Distrito Federal

Entre os dias 18 e 21 de abril, o Ginásio Clube Ferreira Pacheco, em Goiânia, será palco da IX Copa Brasil Central de Basquete. No local, serão disputados 33 partidas de basquete, com 11 equipes, sendo quatro times sub-15 e sete na faixa etária de 17 anos. AEGB SESI (GO), Praia Clube (MG), Instituto Brasília Esporte – IBE (DF) e CID Taguatinga Basquete (DF) serão enfren...