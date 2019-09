Esporte Goiânia recebe última etapa do Circuito Goiano de Beach Tennis 4ª e última etapa da competição será disputada entre os dias 13 e 15 de setembro, no Clube Oásis

Cerca de 120 atletas são aguardados para disputa da 4ª etapa do Circuito Goiano de Beach Tennis. Após etapas de Rio Verde, Anápolis e Catalão, Goiânia receberá o evento que será disputado no período de 13 a 15 de deste mês, no Clube Oásis. O evento é dividido em quatro classes: C (iniciantes), D (intermediários), A (avançado) e atletas 40+ anos de idade - nas tr...