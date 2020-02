Esporte Goiânia pretende anunciar novo técnico na próxima semana Direção de futebol do Galo explica demissão de Artur Neto e diz que busca treinador com perfil mais jovem

A direção do Goiânia pretende anunciar um novo treinador até o início da próxima semana. Segundo o diretor de futebol do clube, Alexandre Godoi, o ex-lateral Vitor, auxiliar técnico da equipe, vai comandar a equipe alvinegra no clássico contra o Vila Nova, no domingo (9), pela 5ª rodada do Campeonato Goiano. O técnico Artur Neto foi demitido nesta segunda-feir...