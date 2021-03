Esporte Goiânia perde patrocinador master, mas presidente garante projeto Presidente do clube, Alexandre Godoi garantiu que continuará o projeto de reconstrução do Galo com a principal meta de conquistar o acesso à elite do Estadual

A Aprovec comunicou, nesta sexta-feira (5), que não acertou a renovação de contrato de patrocínio master com o Goiânia, rebaixado à Divisão de Acesso do Goiano 2021. Mesmo sem os recursos do principal investidor, o presidente do clube, Alexandre Godoi, garantiu que continuará o projeto de reconstrução do Galo com a principal meta de conquistar o acesso e retornar à e...