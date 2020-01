Esporte Goiânia marca assembleia para destituir presidente Reunião será realizada no dia 5 de fevereiro e terá como pauta a votação para retirar o presidente Arione de Paula do comando executivo do clube

Os bastidores do Goiânia seguem movimentados às vésperas do início do Campeonato Goiano. Ainda em crise, devido a desavenças entre o departamento de futebol e Conselho Deliberativo com a direção executiva, o clube marcou assembleia para destituir o presidente Arione de Paula, que possui mandato até o maio deste ano. “Ele ficou de renunciar, fala que vai, mas não faz...