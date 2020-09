Esporte Goiânia joga bem, faz 3 a 1 no União-MT e vence a primeira No Olímpico, Du Gaia, Kaio Wilker e Bruno Bahia marcaram os gols do primeiro triunfo do Galo na Série D

O Goiânia jogou bem novamente, mas dessa vez saiu de campo com a vitória. Neste sábado (26), o Galo venceu o União-MT no Olímpico, por 3 a 1, e conquista os primeiros pontos no Grupo 5 da Série D. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Du Gaia, Kaio Wilker e Bruno Bahia - Dinei, de pênalti, descontou para o time visitante. Com o resultado, o Goiânia soma ...