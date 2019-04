Esporte Goiânia inaugura sala de imprensa que terá nome de jornalista do Grupo Jaime Câmara Torcedor alvinegro, Domiciano de Faria trabalhou no Grupo Jaime Câmara de 1960 a 2002, ele faleceu em 2004, e agora está eternizado na história do Galo

O último dia de treinos do Goiânia antes do jogo da volta, contra o Goiás, pelas semifinais do Campeonato Goiano, foi especial. A sala de imprensa do Galo foi inaugurada nesta sexta-feira (5) e eternizou o nome do ex-jornalista Domiciano de Faria, que trabalhou de 1960 a 2002 no Grupo Jaime Câmara e era torcedor do clube alvinegro. A cerimônia realizada na Vila Olímpica...