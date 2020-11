Esporte Goiânia goleia o Águia Negra e se aproxima de classificação Galo faz 4 a 0 na equipe mato-grossense, assume vice-liderança do Grupo 5 e pode se classificar à 2ª fase na próxima rodada da Série D

O Goiânia goleou o Águia Negra/MS no encerramento da 11ª rodada da Série D. Com gols de Dedé (duas vezes), João Pedro e Kaio Wilker, o Galo bateu o time mato-grossense, nesta segunda-feira (9), no Olímpico, e a equipe alvinegra pode confirmar classificação à 2ª fase da competição nacional na próxima sexta-feira (13). Apesar do placar elástico, o início da part...