Esporte Goiânia ganha nova escolinha de futebol do Flamengo e o ex-jogador Adílio participa da inauguração O local será inaugurado neste sábado (1º), no Parque Amazônia, e terá torneio interno, além de demonstração das atividades do local

A Escola Oficial do Flamengo, escolinha de futebol que é franquia do clube carioca, terá unidade em Goiânia. O espaço será inaugurado neste sábado (1º), no Parque Amazônia, a partir das 8 horas, com a participação do ex-meio-campista Adílio, que foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube em 1981. Segundo a administração do local, a escolinha será uma pa...