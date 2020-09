Esporte Goiânia estreia com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro Time alvinegro cai para o Real Noroeste-ES, fora de casa, por 2 a 1, e volta a jogar pela competição no próximo sábado

O Goiânia estreou com derrota no Grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo viajou até Águia Branca, no Espírito Santo, para encarar o Real Noroeste, no Estádio José Olímpio da Rocha na tarde deste sábado e perdeu por 2 a 1. O time da casa, que já tinha jogado na fase preliminar da competição e eliminou o Aquidauanense-MS, construiu a vantagem do placar...