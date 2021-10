Esporte Goiânia espera ter público no Olímpico dia 20, contra o Goiatuba Clube já disputou um jogo na Divisão de Acesso sem torcida no estádio, seguirá com portões fechados contra a Anapolina e espera ter torcedores na próxima rodada do Estadual

O Goiânia trabalha para receber torcedores no estádio em meio à pandemia da Covid-19 diante do Goiatuba, no dia 20 deste mês, pela 6ª rodada da Divisão de Acesso. O clube alvinegro empatou por 1 a 1 com o Morrinhos, sem torcida, e jogará contra a Anapolina nesta quinta-feira (14) com portões fechados. Inicialmente, segundo o clube, a opção por jogar com portões fechados ocorreu por causa da logística ...