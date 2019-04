Esporte Goiânia entra no mapa para sediar Mundial Sub-17 da Fifa Capital goiana recebe visita de membros da entidade máxima do futebol e deve ser uma das sedes

Candidata a ser uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17, Goiânia recebeu, nesta terça-feira, visita técnica de integrantes da Fifa e do Comitê Organizador Local (COL) para conhecer as estruturas disponíveis para receber seleções e jogos. A comitiva verificou condições do Estádio Olímpico e, também, fez uma visita ao Centro de Treinamentos do Goiás. O Mundial da categoria Su...