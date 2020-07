Esporte Goiânia empata sem gols com Brasiliense em jogo-treino Teste foi disputado no CT do Jacaré, em Brasília. Técnico Finazzi escalou jogadores considerados titulares e testou 19 atletas no duelo

O segundo teste na preparação do Goiânia para disputa da Série D terminou sem gols. Fora de casa, no CT do Jacaré, em Brasília, o Galo empatou por 0 a 0 com o Brasiliense. O técnico Finazzi decidiu dar mais minutos em campo para a formação considerada titular, para aumentar o ritmo de jogo dos atletas. Ao todo, 19 jogadores foram utilizados no empate sem gols com o Brasiliense - na derrota por 6 ...