Goiânia empata com Novorizontino no primeiro jogo das oitavas

No primeiro jogo das oitavas de final da Série D, Goiânia e Novorizontino empataram por 1 a 1, no Estádio Olímpico, neste sábado (19). Os gols da partida foram anotados por Dedé, para o clube goiano, e Pereira, que abriu o placar para o time paulista que cedeu o empate na etapa final. O resultado amplia a invencibilidade do Goiânia na Série D. Agora, o time comandado...