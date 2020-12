Esporte Goiânia defende maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro Entre os 64 times que seguem nas disputas nas quatro Divisões do Campeonato Brasileiro, o Galo é o que possui maior período de jogos sem perder

Quem também vive fase de destaque no cenário nacional é o Goiânia. Com 12 partidas de invencibilidade na Série D, o Galo detém a maior sequência invicta neste atual momento entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro. O feito foi garantido no último final de semana, com a derrota do Brasiliense, por 4 a 0, para o Mirassol. A equipe candanga era a única que tinha...