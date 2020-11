Esporte Goiânia cede empate ao Goianésia, mas volta ao G4 na Série D Azulão do Vale segue na vice-liderança do Grupo 5, agora com 18 pontos, e se aproxima da classificação; com um jogo a menos, Galo assume a 4ª colocação

O duelo goiano da 10ª rodada do Grupo 5 da Série D, entre Goianésia e Goiânia, terminou empatado: 1 a 1. O resultado, porém, não foi ruim para as equipes que concluíram a rodada na faixa de classificação (G4). Danillo Ribeiro fez para o Galo, no 1º tempo do duelo que foi disputado no estádio Valdeir José de Oliveira, e Vanilson empatou a partida na etapa final. Com 13 pontos e ...