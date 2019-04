Esporte Goiânia busca virada inédita contra o Goiás

A virada do Manchester United sobre o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões (fez 3 a 1, fora de casa, após perder o jogo de ida por 2 a 0) e outras que ocorreram na história do futebol servem como motivação para o Goiânia, que busca uma remontada inédita no Goiano. Apenas três vezes algum clube abriu vantagem de 3 a 0 em uma eliminatória ...