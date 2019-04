Esporte Goiânia busca placar que conseguiu pela última vez seis anos atrás

Lá se vão seis anos desde a última vitória do Goiânia por quatro gols de diferença. O último adversário goleado pelo Galo com tamanha vantagem foi o Aparecida, derrotado em 2013 pelo alvinegro, em partida válida pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). À época, o ex-jogador Finazzi marcou três vezes no estádio ...