Esporte Goiânia busca empate com Morrinhos e lidera Divisão de Acesso Com gols de zagueiros, Galo e Tricolor dos Pomares seguem na faixa de acesso à 1ª Divisão do Campeonato Goiano

Líderes da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, Goiânia e Morrinhos empataram, por 1 a 1, no Estádio Olímpico e garantiram mais uma rodada na faixa de acesso à 1ª Divisão. Os gols da partida disputada na tarde desta quarta-feira (6) foram marcados por zagueiros. No 1º tempo, Brumati abriu o placar aos 15 minutos para o Tricolor dos Pomares. A equipe de Morrin...