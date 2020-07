Esporte Goiânia aprova evolução, após empate em jogo-treino Galo visitou o Brasiliense, nesta quarta-feira (22), e ficou no 0 a 0 com a equipe do DF. Para evitar desgaste, diretoria adia jogo-treino contra o Capital

O segundo jogo-treino do Goiânia na preparação para disputa da Série D terminou sem gols, no empate por 0 a 0 com o Brasiliense, na quarta-feira (22). O resultado, porém, é o que menos importou para o técnico Finazzi, que celebrou a evolução do time alvinegro em relação ao teste contra o Atlético-GO na qual o Galo foi derrotado por 6 a 0. “Foram dois bons coletivos que ...