Esporte Goiânia apresenta novo escudo e diz que passará por aprovação Desenho tem o ano de fundação do clube (1938) e cinco listras verticais que, segundo a apresentação do clube, representam o pentacampeonato (1950 a 1954)

Enquanto se prepara a Série D do Campeonato Brasileiro, o Goiânia apresentou, em uma live no Instagram nesta segunda-feira (17), o novo escudo do clube. O presidente do clube, Alexandre Godoi, afirmou que o novo desenho é uma ideia que passará por aprovação do Conselho alvinegro. Ver essa foto no Instagram ...