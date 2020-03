Após ser informado de que o Campeonato Goiano será paralisado, por tempo indeterminado, o novo presidente do Goiânia, Alexandre Godói, apoiou a medida da Federação Goiana de Futebol (FGF). Mas, mesmo sem ter jogos à vista, o dirigente diz que o elenco manter a rotina de treinamentos na Vila Olímpica, sede do clube.

"O mais sensato é paralisar (Goianão). Sou dirigente, mas sou pai, cidadão, tenho funcionários. Enfim, é uma pandemia. Paralisamos. Depois, veremos o que pode ser feito (Goianão), se teremos um novo calendário, o futuro. Agora, estamos falando de vidas", comentou Alexandre Godói, que foi eleito para mandato tampão de presidente do clube, até dia 31 de maio. O próximo passo será esperar pela reunião que a FGF e os dirigentes dos clubes do Goianão realizarão na manhã desta quarta-feira (18).

Alexandre Godói disse que, por enquanto, o elenco não será liberado e ficará treinando, na Vila Olímpica. Segundo ele, o elenco tem 32 jogadores e a maioria mora nas dependências da sede do clube. "Se liberá-los, há o problema de como farão para voltar às suas casas, ao convívio com suas famílias. Como terão de viajar, há os problemas de aglomeração nos locais de embarque, nos veículos. Fizemos recomendações, cuidados a serem tomados, a todos os atletas", afirmou o dirigente do Galo.

O próximo passo é saber como fica o Estadual. "Temos interesse em ficar com alguns jogadores à Série D. Por isso, também não posso liberá-los de qualquer forma. Vou aguardar", informou Alexandre Godói.