Esporte Goiânia anuncia treinador e pacote de reforços para Divisão de Acesso Diretoria alvinegra aposta em Vítor, ex-jogador do Goiás, como técnico e revela nomes de nove jogadores para montagem do elenco

O Goiânia anunciou treinador e um pacote de reforços para disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Ex-jogador, Vítor será o comandante do Galo na missão de retorno à elite do futebol local.A competição terá início no dia 3 de outubro e contará com sete clubes participantes. Vítor já estava presente no Goiânia nas últimas comissões técnicas com o cargo ...