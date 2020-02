Esporte Goiânia anuncia contratação do técnico Finazzi Um dia após demitir o técnico Artur Neto, direção alvinegra acertou com ex-atacante que se aposentou em 2014. Será a primeira experiência do profissional como treinador

O Goiânia anunciou na manhã desta terça-feira (4) a contratação do técnico Finazzi. O ex-atacante, de 46 anos, terá a primeira experiência como treinador na carreira. Ele aposentou dos gramados em 2014, após passagem pelo Itapirense, clube do interior de São Paulo. O profissional assume o Galo após a demissão de Artur Neto, que acertou com a Anapolina. Finazzi...