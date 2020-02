Esporte Goiânia anuncia contratação de meia dispensado do Vila Nova Adriel, de 28 anos, não disputou jogos pelo time colorado e foi liberado durante o 1º turno do Goianão

O volante Adriel é o novo reforço do Goiânia para sequência do Campeonato Goiano. O jogador de 28 anos estava sem clube, desde que foi liberado pelo Vila Nova. Ele foi um dos atletas contratados pelo Tigre após testes em treinos, mas não entrou em campo pela equipe colorada e acertou com o Galo, sendo anunciado nesta quarta-feira (19). Oriundo da base do Atlético, Adriel...