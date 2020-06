Esporte Goiânia anuncia contratação de atacante Júnior Batata volta ao futebol goiano, após passagens pelo Ceres, Jaraguá e Crac. Data da apresentação e exames ainda serão definidas pela direção alvinegra

O Goiânia confirmou, nesta segunda-feira (29), a terceira contratação para a disputa da Série D do Brasileiro, sem data prevista para começar. O atacante Júnior Batata, de 28 anos, reforçará o Galo e aguarda a direção do clube definir sobre a data de apresentação para fazer exames médicos e iniciar os treinos. O elenco do Goiânia tem data de reapresentação prevista para sexta-feira (3), mas, se o quadra...