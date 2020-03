Esporte Goiânia anuncia centroavante que estava no futebol europeu Segundo diretor de futebol, experiência de Giva pode ajudar o clube a se reerguer no Goianão. Atacante jogou pelo Badalona, da Espanha

O Goiânia anunciou, na tarde desta quinta-feira (5), o atacante Giva, de 27 anos. O jogador chega com a missão de ajudar o time a se reerguer no Campeonato Goiano. Com passagens por Santos, Ponte Preta, Joinville, Náutico e CSA, o atleta estava, desde 2018, no Badalona clube da 2ª Divisão da Espanha. Para Alexandre Godói, diretor de futebol do Goiânia, o jogador somará...