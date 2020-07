Esporte Goiânia adia retorno e busca opções para treinar fora de Aparecida Time alvinegro pode realizar as atividades em Hidrolândia ou Senador Canedo

O Goiânia decidiu adiar para segunda-feira (6) a reapresentação do elenco até que resolva o impasse quanto à liberação para treinos na Vila Olímpica, pois o Comitê de Enfrentamento à Crise do Novo Coronavírus, de Aparecida de Goiânia, vetou atividades nos clubes sociais e não liberou os treinos ao elenco do Galo. Se não houver decisão favorável nesta sexta-feira (3), o presiden...