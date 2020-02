Esporte Goiânia acerta contratação do atacante Yago Amaral Jogador passou pelo clube nas últimas três temporadas e reforça a equipe para disputa do Goianão

O Goiânia acertou a contratação de Yago Amaral, que vestiu a camisa alvinegra nas últimas temporadas. O jogador, de 27 anos, estava sem clube e já treina com o elenco que passou a ser comandado pelo técnico Finazzi. O atacante aguarda regularização para estrear pelo Galo. Yago fez base no Goiânia e Atlético-GO. No Dragão, teve oportunidade de disputar torneios estad...