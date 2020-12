Esporte Goiânia é goleado no interior paulista e está fora da Série D Após empatar em casa, Galo perde por 4 a 0 para o Novorizontino (SP) e cai nas oitavas de final

O sonho do Goiânia de acesso à Série C do Campeonato Brasileiro foi interrompido de maneira abrupta. Após empatar em casa na ida, o Galo foi goleado, por 4 a 0, pelo Novorizontino-SP na tarde deste domingo, no interior paulista. O time alvinegro precisava da vitória para seguir na competição sem necessidade de disputar pênaltis, mas viu a equipe mandante abrir o plac...