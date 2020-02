Esporte Goiânia é derrotado pelo Goianésia e se complica no Goianão Galo tem apenas um ponto na competição estadual e segue na penúltima colocação. Azulão encosta na parte de cima da tabela

O Goiânia tentou alcançar a primeira vitória no Goianão, mas foi derrotado pelo Goianésia, na tarde deste sábado (1), no estádio Olímpico. O magro placar de 1 a 0 rendeu ao Azulão mais três pontos. Ayrton marcou o único gol do jogo, aos 27 minutos do 1º tempo. O resultado leva o Goianésia aos 7 pontos, mesmo número do Goiás, que joga neste domingo (2), contra o Vila...