Esporte Goiás x Vila Nova terá Eduardo Tomaz no apito; Wilton Sampaio apita duelo dos líderes Rodada terá três jogos no sábado (01), enquanto clássico entre esmeraldinos e colorados será domingo. Jogo entre Crac x Aparecidense foi adiado

A Federação Goiana de Futebol divulgou a arbtiragem da quarta rodada do Goianão. Eduardo Tomaz será o responsável pelo apito no clássico Goiás x Vila Nova, no domingo (02). Cristhian Passos e Leone Carvalho serão os auxiliares. Os ingressos da partida, que terá torcida única esmeraldina, começam a ser vendidos na sexta. O confronto dos líderes entre Jaraguá x Atlético, no sábado (01), terá Wilton Pereira Sampaio (Fifa) co...